Количество тестов на коронавирус в РФ за 1,5 года выросло в 30 раз – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние полтора года в 30 раз увеличилось количество проведенных тестирований на коронавирус, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"За прошедшие практически чуть больше года у нас увеличилось количество ПЦР-тестирований", – заявила Попова.
По ее словам, данный показатель продолжит увеличиваться, поскольку в стране, помимо ПЦР-тестирований, запускается производство экспресс-тестов.
Ранее Попова сообщила о создании в России новой тест-системы для выявления штамма коронавируса "Омикрон". По ее словам, сегодня эта система тестируется в ЮАР, куда специалисты Роспотребнадзора и Минздрава прибыли по поручению Владимира Путина.
В России выявлено 10 074 797 случаев коронавируса. За весь период умерли 291 749 человек, выздоровели 8 804 000.
В РФ создали тест, распознающий штамм "Омикрон"
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