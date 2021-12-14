В РФ создана тест-система для выявления штамма "Омикрон"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России создали новую тест-систему для выявления штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании РАН.

По ее словам, сегодня эта система тестируется в ЮАР.

"В общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране", – цитирует Попову "Интерфакс".

Накануне вечером специалисты Роспотребнадзора и Минздрава прибыли в ЮАР по поручению Владимира Путина. Там они исследуют новый штамм.

Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что состояние всех россиян, заразившихся штаммом "Омикрон", оценивается как удовлетворительное. По его словам, большинство пациентов уже ранее переболели COVID-19, поэтому имеют иммунитет к коронавирусу.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые проверят эффективность "Спутника V" против "Омикрона".

До этого специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра.

По словам одного из руководителей научной работы профессора Гили Регев Йохай, такая ситуация является тревожной. В то же время она отметила, что хорошая новость заключается в том, что после бустерной дозы защита от "Омикрона" возрастает в сотни раз. Она также подчеркнула, что у ученых пока нет данных о том, уменьшится ли защита со временем.