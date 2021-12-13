В Великобритании умер пациент с "Омикрон"-штаммом коронавируса

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В Великобритании зафиксировали первый случай смерти пациента, инфицированного штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"К сожалению, да... По крайней мере, подтверждено, что один человек умер от "Омикрона", – приводит его слова RT.

По последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе и России. Так, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это подтверждает высокую заразность вируса.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что состояние всех россиян, заразившихся штаммом "Омикрон", оценивается как удовлетворительное. По его словам, большинство пациентов уже ранее переболели COVID-19, поэтому имеют иммунитет к коронавирусу.

