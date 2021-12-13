Мурашко рассказал о состоянии россиян, заразившихся "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Состояние всех россиян, заразившихся штаммом коронавируса "Омикрон", оценивается как удовлетворительное, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ТАСС.
"Все в удовлетворительном состоянии. Большинство иммунных", – сказал Мурашко, уточнив, что никто из заболевших не находится в тяжелом состоянии.
Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов отметил, что большинство заразившихся ранее уже переболели коронавирусом либо прошли вакцинацию.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что штамм "Омикрон" обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР. По ее словам, это подтверждает высокую контагиозность вируса. Голикова уточнила, что все заразившиеся находятся под наблюдением медиков.
В ВОЗ заявили, что "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасен "Дельта"-варианта
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