Мурашко рассказал о состоянии россиян, заразившихся "Омикроном"

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Состояние всех россиян, заразившихся штаммом коронавируса "Омикрон", оценивается как удовлетворительное, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ТАСС.

"Все в удовлетворительном состоянии. Большинство иммунных", – сказал Мурашко, уточнив, что никто из заболевших не находится в тяжелом состоянии.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов отметил, что большинство заразившихся ранее уже переболели коронавирусом либо прошли вакцинацию.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что штамм "Омикрон" обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР. По ее словам, это подтверждает высокую контагиозность вируса. Голикова уточнила, что все заразившиеся находятся под наблюдением медиков.