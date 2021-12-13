Гинцбург допустил, что "Омикрон" способен вытеснить "Дельта"-штамм

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" способен вытеснить разновидность "Дельта", считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он обратил внимание на сообщения из Южной Африки, где данный процесс происходит довольно быстро.

"Поэтому все возможно", – отметил ученый.

Ранее Гинцбург сообщил, что ученые проверят эффективность "Спутника V" против "Омикрона". Исследование займет десять дней.

До этого специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра.