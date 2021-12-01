Иммунолог рассказал, по кому сильнее всего ударит новый штамм "Омикрон"

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что новый штамм коронавируса "Омикрон" оказался опасен не только для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, но и для детей.

Ранее врач из ЮАР Унбен Пиллэй сообщил, что заболевание у заразившихся новым штаммом "Омикрон" пока что проявляется в легкой форме. У пациентов наблюдаются симптомы гриппа, сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. До этого африканские специалисты отметили, что заражение новым штаммом сопровождается сильным чувством усталости.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук В принципе, "Омикрон" также будет больше всего бить по пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Но если говорить об особенностях, то теперь в большей степени, чем раньше, подвержены риску дети до 2 лет и взрослые люди от 20 до 39 лет.

Крючков считает: пока рано говорить о том, что заболевание новым штаммом у всех протекает легче.

"Ассоциация африканских врачей озвучила, что теперь этот "Омикрон" якобы вызывает более легкое заболевание. Но на основании тех данных, которые они представили, этого сделать нельзя, потому что выборка смещенная и в ней только молодые люди, их было мало", – говорит специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России пока не выявили случаи заражения новым "Омикрон"-штаммом коронавируса. Вместе с тем главный санитарный врач РФ указала, что профилактические меры заболевания остаются теми же: ношение масок, сокращение числа контактов, вакцинация и ревакцинация.