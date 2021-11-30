Россияне должны будут уйти на карантин после возвращения из стран, где выявили "Омикрон"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Граждане, которые возвращаются в Россию из стран, где был выявлен "Омикрон"-штамм коронавируса, должны будут уйти на 14-дневный карантин, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан", – сказала Попова.

Кроме того, Попова заявила, что пока в стране "Омикрон" не выявлен, однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма.

"Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму ("Омикрону". – Прим. ред.)", – отметила глава Роспотребнадзора.

О появлении нового штамма сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ выразили беспокойство множеством мутаций, которые имеет новая разновидность инфекции.

Врачи в ЮАР на данный момент отмечают высокую скорость распространения "Омикрон"-штамма коронавируса среди молодых людей до 30 лет. Одним из ключевых симптомов заражения специалисты называют повышенное чувство усталости.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса Россия ограничила въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.