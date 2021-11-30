В России не выявили случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", – отметила она, добавив, что самые ранние образцы нового штамма датированы 9–11 ноября.
При этом Попова подчеркнула, что меры профилактики при штамме "Омикрон" остаются прежними: вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и ношение масок.
Ранее Владимир Путин призвал повышать готовность систем здравоохранения к появлению новых штаммов коронавируса. По словам главы государства, необходимы четкие алгоритмы работы с новыми вариантами вируса.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".
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