В России не выявили случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", – отметила она, добавив, что самые ранние образцы нового штамма датированы 9–11 ноября.

При этом Попова подчеркнула, что меры профилактики при штамме "Омикрон" остаются прежними: вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и ношение масок.

Ранее Владимир Путин призвал повышать готовность систем здравоохранения к появлению новых штаммов коронавируса. По словам главы государства, необходимы четкие алгоритмы работы с новыми вариантами вируса.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

