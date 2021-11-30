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Общество

14:34

Путин призвал готовиться к появлению новых штаммов коронавируса

власть медицина общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!" призвал повышать готовность систем здравоохранения к появлению новых штаммов коронавируса. По словам главы государства, необходимы четкие алгоритмы работы с новыми вариантами вируса.

"В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма", – отметил президент.

Глава РФ полагает, что в первую очередь необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, а также использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции.

На фоне появления нового штамма коронавируса "Омикрон" президент поручил правительству РФ за неделю подготовить обновленный план действий по борьбе с распространением коронавируса.

"Сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства Российской Федерации, в недельный срок подготовить обновленный план действия в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса", – подчеркнул глава государства.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Ранее помощник президента России Максим Орешкин рассказал о трех сценариях развития мировой экономики в свете появления нового штамма коронавируса. По его словам, один из сценариев негативный. Он возможен, если вирус будет распространяться быстрее, а тяжесть заболевания останется высокой.

Российские вакцины против коронавируса адаптируют к новому штамму "Омикрон"

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