Эксперт предложил ограничить поездки за границу, чтобы помешать распространению "Омикрона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирусолог, бывший директор государственного научного центра "Вектор" Сергей Нетесов предлагает ограничить поездки за рубеж россиян, не привитых от коронавируса, чтобы не допустить распространения нового штамма "Омикрон", сообщает ТАСС.
По словам эксперта, реальная опасность "Омикрона" еще не известна, потому что число отслеженных больных не превышает одной сотни. Он напомнил, что Израиль в связи с этим полностью прекратил авиасообщение на две недели.
"Это, конечно, перебор, но, как мне кажется, принимая во внимание то, во сколько стран попал вариант "Омикрон", я считаю, это вынужденная мера. Главное, что надо сделать, – это не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех влетающих. Просто необходимо пускать за границу только вакцинированных людей, чтобы они нам ничего обратно не привозили, потому что они нам привезли уже все что только можно", – сказал Нетесов.
Он заявил о серьезной обеспокоенности в связи с появлением штамма, поэтому считает важным перестраховаться сейчас.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм греческой буквой "омикрон".
По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, существует риск ухудшения эпидситуации из-за штамма "Омикрон". Такое развитие событий возможно в случае, если мутация будет ускорять тяжелое течение коронавируса.
Россия рассматривает возможные решения на фоне появления "Омикрон"-штамма – МИД РФ
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