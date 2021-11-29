Центр им. Гамалеи начал адаптацию вакцин к "Омикрон"-штамму коронавируса

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Центр имени Гамалеи приступил к процессу адаптирования вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" к новому штамму коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"В маловероятном случае, если такая модификация потребуется, новая версия "Спутника" против штамма "Омикрон" может быть готова к массовому производству через 45 дней", – отметили в фонде.

Там уточнили, что сотни миллионов доз обновленной вакцины могут выйти на международный рынок к 20 февраля следующего года, а впоследствии их число увеличат более чем до 3 миллиардов.

Ранее сообщалось, что американская компания Pfizer начала разработку новой вакцины от коронавируса на фоне появления штамма "Омикрон". Ожидается, что на ее создание уйдет меньше 100 дней.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

