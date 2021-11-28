Глава МИД Венгрии назвал политику причиной непризнания "Спутника V" в Европе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что непризнание российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обусловлено политическими причинами. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

"Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован...", – сказал Сийярто.

По его словам, в личных беседах европейские политики отмечают эффективность российской вакцины, однако на публике говорят по-другому. В то же время он подчеркнул, что Венгрия одобрила применение "Спутника V" и, в отличие от других вакцин, проблем с его поставками не было, а сама страна благодаря этому смогла открыть границы и восстановить экономику раньше других европейских государств.

Венгрия стала одной из первых стран Евросоюза, которая одобрила применения "Спутника V". В стране российский препарат признали одним из наиболее безопасных и эффективных. По данным местных специалистов, на 100 тысяч привитых "Спутником V" приходится всего 95 заразившихся коронавирусной инфекцией и один случай смерти, а в случае, например, с Pfizer/BioNTech зафиксировано 555 заражений на 100 тысяч привитых и 32 летальных исхода.

