В Венгрии "Спутник V" признали самой эффективной вакциной от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" признали в Венгрии самым безопасным и эффективным. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте РФПИ.

Стало известно, что именно "Спутник V" демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности (в 7-32 раза меньше случаев смерти), а также эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID). Например, на 100 тысяч привитых российским препаратом приходится всего 95 заразившихся коронавирусной инфекцией и один случай смерти.

Для сравнения, на 100 тысяч привитых вакциной Astrazeneca приходится 700 заражений и 7 случаев смерти. В случае с Pfizer/BioNTech зафиксировано 555 заражений на 100 тысяч привитых и 32 летальных исхода.

"Венгерские данные показывают, что "Спутник V" в 20-32 раза меньше случаев смерти и в 2-6 раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии", – рассказали создатели препарата.

Они отметили, что после прививок Pfizer/BioNTech было зафиксировано в 32 раза больше летальных исходов, чем после использования "Спутник V".

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым выразил заинтересованность организации в широком использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V".