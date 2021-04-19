Более 16 млн доз "Спутника V" выпущено в гражданский оборот в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В гражданский оборот в России выпущено уже около 16 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Произведено порядка 20 миллионов доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 миллионов доз. В настоящий момент в России провакцинировано и занесено в базу уже, по крайней мере, не менее чем 3,8 миллиона человек", – приводит ТАСС слова Логунова.

Он подчеркнул, что эффективность препарата в гражданском обороте показала 97,6 процента. Это выше, чем было зафиксировано в ходе клинических испытаний. Также уточняется, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 60 странах мира.

Ранее в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.