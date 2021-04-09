Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали уже 60 стран. Об этом в ходе совещания по производству и обращению вакцин для профилактики COVID-19 сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Российские вакцины покоряют новые рынки, "Спутник V", в частности, зарегистрирован уже в 60 странах", – сказал он.

Ранее власти Баварии подготовили предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" при ее регистрации в ЕС.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.