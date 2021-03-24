Германия призвала ЕК закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Германия попросила Еврокомиссию (ЕК) произвести закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на общеевропейском уровне.

"Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", – заявил представитель властей Германии журналистам на брифинге в Берлине.

Как пишет газета Politico, процесс подготовки закупки вакцины может начаться уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств рассматривает заявку.

Отмечается, что ЕК еще не начала переговоры с Москвой о возможной закупке "Спутник V", однако обсуждение может произойти "в ближайшем будущем".

По данным издания, обсудить поставки могут на саммите глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет в режиме видеоконференции 25-26 марта.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что ЕС не нуждается в "Спутнике V", так как в союзе уже одобрены четыре других препарата против COVID-19.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Спутник V" уже одобрен в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.