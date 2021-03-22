Еврокомиссар сообщил, что ЕС не нуждается в "Спутнике V"

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Европейский союз не нуждается в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Специалист напомнил, что в ЕС уже одобрены четыре других препарата против COVID-19.
"Нам будет абсолютно не нужен "Спутник V" <...> и другие препараты", – сказал Бретон в эфире французского телеканала TF1.
Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС отдает предпочтение вакцинам, которые производятся на европейской территории.
"У россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии", – пояснил Бретон.
Он заверил, что с марта по июнь в ЕС поступит от 300 до 350 миллионов доз вакцин против COVID-19. Бретон предположил, что к "символической дате" – 14 июля – в странах Евросоюза будет достигнут коллективный иммунитет.
Ранее стало известно, что власти Венгрии подверглись нападкам со стороны Евросоюза после одобрения в стране российской вакцины "Спутник V". Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
До этого Сийярто сам привился "Спутником V". По информации местных СМИ, министр получил дозу препарата и призвал пройти вакцинацию всех остальных.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.
Комиссар Еврокомиссии назвал "Спутник V" хорошей вакциной
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