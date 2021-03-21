Глава МИД Венгрии рассказал о нападках Евросоюза из-за вакцины "Спутник V"

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Власти Венгрии подверглись нападкам со стороны Евросоюза после одобрения в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает RT.

По словам Сийярто, национальный регулятор Венгрии принял соответствующее решение после тщательного изучения документации и анализа результатов работы венгерских экспертов в Москве, которые побывали на производстве препарата и провели обсуждения с российским регулятором и самим производителем.

"Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?" Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин", – заявил министр.

Сийярто полагает, что причиной неудачи централизованной закупки вакцин, которую проводит ЕС, является недостаточные объемы поступающих препаратов, "несмотря на обещания и ожидания".

Как сообщалось, Сийярто привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". По информации местных СМИ, министр получил дозу препарата и призвал пройти вакцинацию всех остальных.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.