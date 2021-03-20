Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"

Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сийярто в публикации отметил, что в Венгрию продолжают поставлять вакцины с востока.

"Сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутника" (я также получил эту вакцину сегодня)", – написал дипломат.

Csak az oltással győzhetünk a világjárvány ellen! Tisztelettel kérek mindenkit, hogy regisztráljon! A keleti vakcinák... Опубликовано Szijjártó Péter Пятница, 19 марта 2021 г.

По данным газеты Magyar Nemzet, Сийярто получил дозу препарата и призвал пройти вакцинацию всех остальных. Глава МИД Венгрии выразил мнение, что только таким образом можно победить пандемию.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги не исключил допуска российской вакцины "Спутник V" в страну без разрешения Европейского союза. Он назвал подобное решение нормальным прагматизмом.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.