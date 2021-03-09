В Чехии раскритиковали ЕС за нежелание использовать "Спутник V"

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Журналист чешского издания Halo noviny Томаш Цинка раскритиковал власти европейских стран за нежелание использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

В статье автор обратился к опыту разных стран в борьбе с распространением вируса. В частности, он выразил недоумение появлением "линии для стукачей" в Словакии. Там гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения.

"Жуткая идея. Вот, например, поссорился я с соседом. Иду звоню в полицию и сообщаю, что видел его без маски", – написал Цинка. При этом журналист похвалил словаков за то, что те смогли получить "Спутник V" и назвал вакцину одной из лучших.

"Везде ее хвалят. Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться", – отметил автор. Цинка добавил, что из-за поставок российского препарата в Словакии наметился раскол в правительстве.

"И больше всего иронии, по-моему, в том, что против вакцинации громче всех выступает партия под названием "За людей", – констатировал он. Он также рассказал о других наработках РФ в борьбе с пандемией и возмутился нежеланием ЕС выдать разрешение для использования вакцины.

"Но нет, Россия же плохая, и неважно, что ее лаборатории одни из лучших. Просто по идеологическим причинам мы с ней водиться не будем, даже если поплатимся за это собственной жизнью", – заключил Цинка.

Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках "Спутник V". Он указал, что если правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, однако потребуется сертификация.

До этого Земан высказался за "венгерский путь" вакцинации, имея в виду, что Венгрия начала закупать "Спутник V", не дожидаясь одобрения ЕС.