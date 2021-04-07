Бавария подписала предварительный контракт на поставку "Спутника V"

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Власти Баварии подготовили предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" при ее регистрации в ЕС. Об этом заявил премьер-министр региона Маркус Зедер, сообщает РИА Новости.

"Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках "Спутника V". Если он будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы", – сказал Зедер.



Ранее Германия попросила Еврокомиссию произвести закупку "Спутника V" на общеевропейском уровне. Процесс подготовки покупки вакцины может начаться в ближайшее время.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.