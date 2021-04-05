Гинцбург объяснил задержку регистрации "Спутника V" в ЕС

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Евросоюз задерживает регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за боязни серьезной конкуренции вакцинам, продвигаемым в Европе. Такое мнение выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств", – сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Ранее Германия попросила Еврокомиссию произвести закупку "Спутника V" на общеевропейском уровне. Процесс подготовки покупки вакцины может начаться в ближайшее время.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряде других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.