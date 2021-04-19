В РФПИ заявили, что эффективность "Спутника V" составила 97,6%

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Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6 процента, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Показатель основан на анализе данных 3,8 миллиона привитых россиян.

"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6 процента по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата", – говорится в сообщении организации.

При этом ранее медицинский журнал The Lancet указывал, что эффективность препарата составляет 91,6 процента.

В настоящее время в России ведется реестр привитых граждан, а также тех, кто заболел коронавирусом.

"Согласно данным о вакцинации 3,8 миллиона россиян, полностью привитых обоими компонентами с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы массовой гражданской вакцинации, заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027 процента", – добавили в РФПИ.

А заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за аналогичный период с 35-го дня после запуска вакцинации составила 1,1 процента, уточнили специалисты.

"Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 миллионов привитых россиян, эффективность вакцины еще выше и достигает 97,6 процента. Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что "Спутник V" обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин", – добавил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что данные будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае текущего года.

Ранее сообщалось, что в гражданский оборот в России выпущено уже около 16 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат зарегистрирован уже в 60 странах мира.



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