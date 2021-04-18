Глава Минздрава рассказал о переговорах по включению "Спуника V" в список ВОЗ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель Минздрава Михаил Мурашко оценил ход переговоров по внесению вакцины "Спутник V" в число одобренных ВОЗ препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов воз, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения", – заявил министр.
Как рассказал Мурашко в начале апреля, побочные эффекты фиксируют у 0,1% привившихся "Спутником V". Глава Минздрава подчеркнул, что статистика также учитывает и случаи повышения температуры, и легкую болезненность в месте укола.
На итоговой коллегии Минздрава РФ за 2020 год Михаил Мурашко рассказал, что на фоне пандемии коронавируса в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни. Этот показатель опустился до 71,1 года.
Иностранцы покупают туры на вакцинацию "Спутником V"
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