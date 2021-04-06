Побочные эффекты фиксируют у 0,1% привившихся "Спутником V" – Мурашко

13:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Побочные эффекты наблюдаются у 0,1% привившихся вакциной от коронавируса "Спутник V", заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Мы получаем сегодня данные от зарубежных коллег по поставляемой вакцине "Спутник V", и количество даже небольших осложнений, мы фиксируем все, – это количество составляет менее 0,1%", – приводит слова Мурашко ТАСС.
Он отметил, что в статистику вносятся даже незначительные признаки недомогания – повышение температуры и легкая болезненность в месте инъекции.
Ранее о жестком мониторинге всех поствакцинальных осложнений заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя информацию о приостановке использования препарата AstraZeneca в ряде стран Евросоюза.
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