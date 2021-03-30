В Депздраве рассказали, как пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главный врач Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина в беседе с Москвой 24 объяснила, как люди старшего возраста переносят прививку от коронавируса.
"Иногда в течение одного-двух дней после вакцинации у части привитых могут отмечаться такие реакции, как слабость, мышечные боли, головная боль, повышение температуры. Или местные реакции: покраснение, болезненность, отечность в месте введения вакцины", – рассказала специалист.
При этом, по ее словам, частота побочных эффектов у пожилых на практике отмечается гораздо реже, чем у молодых людей.
Елагина также напомнила о важности вакцинации, поскольку пожилые люди из-за возрастных особенностей иммунной системы наиболее восприимчивы к инфекционным заболеваниям, в первую очередь к респираторным инфекциям.
"На сегодняшний день доказано, что вакцинация может защитить не только от самих инфекционных заболеваний, но и от их отдаленных последствий, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, любое острое инфекционное заболевание всегда усугубляет тяжесть течения имеющихся у пациента хронических неинфекционных заболеваний", – сказала она.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что после введения первого компонента вакцины "Спутник V", а также в течение еще трех недель после второй прививки от коронавируса нужно придерживаться мер предосторожности. Среди них он назвал ношение масок, мытье рук, соблюдение безопасного расстояния, ограничение посещений общественных мест и транспорта.
По словам Гинцбурга, приверженность уже традиционным правилам позволит сформировать организму надежную защиту, которая составляет почти 92%. Это крайне важно для людей старшего возраста, заключил он.
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