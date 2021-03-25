В Минздраве сравнили эффективность российских вакцин

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Заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что все три российские вакцины от коронавируса являются одинаково эффективными.

"Все три вакцины, они одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину. Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", – приводит РИА Новости слова Пугачева.

Ранее директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от COVID-19 "Спутник V" продемонстрировала эффективность во всех возрастных категориях. В частности, версия о слабой реакции иммунной системы представителей старшего поколения не подтвердилась.

Кроме того, специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина рассказала, что данные о негативном влиянии вакцин от коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию отсутствуют. Мужчинам и женщинам, которые планируют стать родителями, она рекомендовала сделать прививку.

