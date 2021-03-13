Гинцбург сообщил, что "Спутник V" одинаково эффективен во всех возрастных категориях

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Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" продемонстрировала эффективность во всех возрастных категориях. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург.

"На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом – 60+, возможно, будет меньше", – объяснил он. По словам директора учреждения, разработавшего препарат от коронавируса, версия о слабой реакции иммунной системы представителей старшего поколения не подтвердилась .

Гинцбург добавил, что у 20% граждан, которые переболели коронавирусом, не вырабатывается достаточное количество защитных антител. "Это довольно большое количество людей", – обратил внимание глава Центра.

В результате он порекомендовал переболевшим коронавирусной инфекцией проверять наличие протективных антител. "И если он ниже определенного уровня, обязательно прививаться", – подчеркнул Гинцбург.

Ранее Минздрав Азербайджана утвердил применение "Спутника V".