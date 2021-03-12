Минздрав Азербайджана утвердил применение "Спутника V"

16:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минздрав Азербайджана утвердил применение российского препарата от коронавируса "Спутник V" для вакцинации населения. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
"Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики утвердило для использования вакцину "Спутник V", произведенную в Российской Федерации. Ведутся переговоры о доставке вакцины в страну в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Накануне вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Республике Намибия. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что в фонде делают все возможное, чтобы страны имели возможность защитить свое население благодаря российскому препарату, который считается одним из лучших по эффективности и безопасности.
Применение "Спутника V" одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине и других странах. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Сербия объявила о начале производства вакцины "Спутник V"
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