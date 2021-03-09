Создатели "Спутника V" потребовали извинений от регулятора ЕС

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали публичных извинений от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Ранее председатель EMA Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения "Спутник V" в Австрии с "русской рулеткой".

"Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", – говорится в Twitter российской вакцины.

В заявлении подчеркивается, что европейский регулятор "не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине".

"Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к ЕМА и процессу его экспертизы. Вакцины и ЕМА должны быть вне политики", – подчеркнули разработчики препарата.

Создатели "Спутника V" заключили, что EMA не имеет права подобными заявлениями "подрывать доверие" к регуляторам тех 46 стран, которые уже одобрили российский препарат.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ранее заявил, что страны Евросоюза имеют все юридические права покупать российскую вакцину против COVID-19.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в настоящее время "Спутник V" одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек.