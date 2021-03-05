Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину от COVID-19

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Страны Евросоюза имеют все юридические права покупать российскую вакцину против COVID-19, при этом ответственность за последствия ее применения будет на них самих, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Об этом сообщает ТАСС.

"Страны – члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", – заявил Мамер.

На сегодняшний день Еврокомиссия заключила шесть контрактов на предзаказ 2,6 миллиарда доз вакцин с западными компаниями, из которых на данный момент свои вакцины в ЕС лицензировали компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Все они уже начали поставки в страны Евросоюза.

Накануне стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Применение "Спутника V" в индивидуальном порядке одобрили Венгрия и Словакия. Эти страны приняли такое решение, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Он заявил, что согласовал это с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.