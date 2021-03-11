Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрила 50-я страна

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Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Республике Намибия, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50-й стране – Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", – говорится в сообщении.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что в фонде делают все возможное, чтобы страны имели возможность защитить свое население благодаря препарату "Спутник V", который считается одним из лучших по эффективности и безопасности.

"РФПИ сотрудничает с партнерами по всему миру и предлагает одну из лучших вакцин по эффективности, безопасности и доступности. Мы видим высокий интерес и прикладываем все усилия для удовлетворения спроса на российскую вакцину, чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря "Спутнику V", – отметил Дмитриев.

Применение "Спутника V" одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине и других странах. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

