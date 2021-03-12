"Спутник V" показал высокую эффективность против "британского" штамма коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вакцина "Спутник V" является достаточно эффективной против "британского" штамма коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты испытаний, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против "британского" штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к "британскому" штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2", – отметил глава ведомства.
Он заключил, что препарат защищает от мутировавшего вида инфекции не менее эффективно, чем от обычного штамма.
Ранее глава немецкого постоянного комитета по вакцинации Томас Мертенс назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" хорошим и умно построенным препаратом, который имеет все шансы на сертификацию в Европейском союзе.
Также исследователи из шведского Университета Умео заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины.
ВОЗ допустила включение "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин в ноябре 2020 года. Организация в связи с этим обращалась в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Позже Всемирная организация здравоохранения повторно выразила заинтересованность в российском препарате. Тогда представители структуры подчеркнули, что обмен информацией между сторонами продолжается.
В Центре им. Гамалеи заявили, что "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: