"Спутник V" показал высокую эффективность против "британского" штамма коронавируса

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Вакцина "Спутник V" является достаточно эффективной против "британского" штамма коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты испытаний, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против "британского" штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к "британскому" штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2", – отметил глава ведомства.

Он заключил, что препарат защищает от мутировавшего вида инфекции не менее эффективно, чем от обычного штамма.

Ранее глава немецкого постоянного комитета по вакцинации Томас Мертенс назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" хорошим и умно построенным препаратом, который имеет все шансы на сертификацию в Европейском союзе.

Также исследователи из шведского Университета Умео заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины.

ВОЗ допустила включение "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин в ноябре 2020 года. Организация в связи с этим обращалась в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Позже Всемирная организация здравоохранения повторно выразила заинтересованность в российском препарате. Тогда представители структуры подчеркнули, что обмен информацией между сторонами продолжается.

