Глава немецкого комитета по вакцинации высоко оценил "Спутник V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава немецкого постоянного комитета по вакцинации Томас Мертенс назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" хорошим и умно построенным препаратом, который имеет все шансы на сертификацию в Европейском союзе, передает "Мир 24".
"Это хорошая вакцина, которая, вероятно, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. Ученые из России обладают большим опытом в работе с прививками", – заявил Мертенс.
По его словам, "Спутник V" имеет схожие черты с британской вакциной AstraZeneca, которая также основана на аденовирусе. Вместе с тем он отметил, что в российском препарате применяются два разных векторных вируса.
Ранее исследователи из шведского Университета Умео заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины. Вместе с исследователями из Германии и Нидерландов ученые обнаружили, что некоторые вакцины попадают в клетку не так, как считалось ранее.
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в настоящее время "Спутник V" одобрен в 48 странах. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
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