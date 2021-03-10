Глава немецкого комитета по вакцинации высоко оценил "Спутник V"

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Глава немецкого постоянного комитета по вакцинации Томас Мертенс назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" хорошим и умно построенным препаратом, который имеет все шансы на сертификацию в Европейском союзе, передает "Мир 24".

"Это хорошая вакцина, которая, вероятно, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. Ученые из России обладают большим опытом в работе с прививками", – заявил Мертенс.

По его словам, "Спутник V" имеет схожие черты с британской вакциной AstraZeneca, которая также основана на аденовирусе. Вместе с тем он отметил, что в российском препарате применяются два разных векторных вируса.

Ранее исследователи из шведского Университета Умео заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины. Вместе с исследователями из Германии и Нидерландов ученые обнаружили, что некоторые вакцины попадают в клетку не так, как считалось ранее.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в настоящее время "Спутник V" одобрен в 48 странах. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

