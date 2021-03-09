Регулятор ЕС заявил о беспристрастности при оценке российской вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) будет проводить оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на основе обычных стандартов ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"EMA будет проводить оценку соответствия "Спутника V" обычным европейским стандартам... Любые рекомендации будут основываться на убедительности научных доказательств безопасности, качества и эффективности вакцины и ни на чем больше", – говорится в сообщении.

Ранее создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали публичных извинений от Европейского агентства лекарственных средств за сравнение препарата с "русской рулеткой".

В Кремле подобные сравнения сочли некорректными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что востребованность и популярность российского препарата показывает процесс вакцинации и спрос на вакцину во многих странах.

Исследователи из шведского Университета Умео заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины. Вместе с экспертами из Германии и Нидерландов ученые обнаружили, что некоторые вакцины попадают в клетку не так, как считалось ранее.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в настоящее время "Спутник V" одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.