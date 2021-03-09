Песков назвал некорректным сравнение "Спутника V" с "русской рулеткой"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал некорректным высказывание представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения в ЕС вакцины "Спутник V" с "русской рулеткой".

"Востребованность и популярность российского препарата показывает процесс вакцинации и спрос на вакцину во многих странах", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали публичных извинений от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) за подобное сравнение.

"Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", – говорится в Twitter российской вакцины.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в настоящее время "Спутник V" одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек.