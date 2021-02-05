Власти Парагвая подписали соглашение о покупке "Спутника V"

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Власти Парагвая заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций по покупке партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Минздрава страны Хулио Массолени, пишет ТАСС.

"Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ", – сказал Массолени.

Отмечается, что свое заявление глава Минздрава Парагвая сделал в ходе пресс-конференции.

Ранее вакцина "Спутник V" была одобрена к применению мексиканским регулятором. Документ на поставку российского препарата уже подписал министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер.

Эффективность вакцины "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса.