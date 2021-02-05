Второй этап вакцинации миротворцев РФ от COVID-19 стартовал в Карабахе

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Второй этап вакцинации российских миротворцев стартовал в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Сообщается, что медики вводят военнослужащим второй компонент вакцины "Спутник V". Первыми препарат получили представители командования и военнослужащие медицинских подразделений в Степанакерте.

"В дальнейшем <...> выездные бригады медиков проведут вакцинацию личного состава российского миротворческого контингента, выполняющего задачи на всех 27 наблюдательных постах", – сообщили в Минобороны.

Всего в Нагорный Карабах привезли порядка двух тысяч доз вакцины. Вакцина была доставлена в специальных термоконтейнерах. Они обеспечивают сохранность препарата. В министерстве заверили, что этого количества хватит для вакцинации всех миротворцев.

В Минобороны отметили, что в конце процедуры все военнослужащие получают сертификаты о факте вакцинации. В них указываются даты введения первого и второго компонентов вакцины.

15 января в Карабахе стартовал первый этап вакцинации российских миротворцев от коронавируса. Перед процедурой весь личный состав проверили на предмет противопоказаний.

Планировалось, что первый компонент вакцины миротворцы получат до конца января, второй – до 21 февраля.