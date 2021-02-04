18:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 400 тысяч москвичей сделали прививку от COVID-19, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"В целом на вакцинацию записалось где-то около 500 тысяч москвичей, из них 400 тысяч уже получили первую прививку", – сказал Собянин.
По словам мэра, власти Москвы не ставят перед собой задачу привить все население города.
"Мы видим, что большинство граждан уже перенесли эту болезнь, большинство из них перенесли в легкой форме", – сказал он.
Ранее Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве показывает постоянное улучшение, нынешний уровень заболеваемости соответствует показателю начала сентября 2020 года. Однако, по словам мэра, отменять домашний режим для москвичей из групп риска, а также проводить массовые мероприятия пока рано.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.
В Москве работают 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также выездные бригады вакцинации, которые принимают горожан в крупных ТЦ и других популярных локациях.
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