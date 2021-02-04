Собянин заявил, что отменять домашний режим для москвичей из групп риска пока рано

18:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин заявил, что пока рано отменять домашний режим из-за коронавируса для москвичей из групп риска. Об этом мэр города сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми", – сказал Собянин.
Мэр города добавил, что в целом в городе отмечается постоянное улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По его словам, в настоящий момент уровень заболеваемости находится на уровне сентября.
"Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы в один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения. Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях", – сказал Собянин.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказывала, что в Москве и еще 18 регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Она подчеркивала, что в целом в более чем 60 субъектах РФ отмечается стабилизация эпидемиологического процесса.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также указывала на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей стране. Эпидситуация, считает эксперт, постепенно стабилизируется.
Более 100 тыс жителей Подмосковья прошли вакцинацию от COVID-19
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