Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

10:52

Вакцину от коронавируса получили почти 175 тысяч пенсионеров в Москве

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила, что с момента начала прививочной кампании вакцину от коронавируса получили почти 175 тысяч пенсионеров.

"Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать. Эта категория граждан находится в группе риска и для них заболеть COVID-19 особенно опасно", – объяснила представитель мэрии.

Ракова уточнила, что граждане старше 60 лет активно записываются на получение прививки – на эту возрастную категорию приходится более 50% всех, кто прошел вакцинацию. Приглашения были направлены горожанам старшего возраста в виде СМС и рассылок по электронной почте.

Кроме того, процедуру проводят в столичных домах престарелых – о проведении вакцинации отчитались в 33 учреждениях. Прививку, защищающую от COVID-19, сделали 9 тысяч человек, что составляет 92% от общего числа проживающих.

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже более 320 тысяч человек, каждый день на прививку записываются до 25 тысяч горожан. С 1 февраля запись на процедуру стала доступна через специализированную форму на портале госуслуг.

"Это наш город": на вакцинацию от коронавируса записались около полумиллиона москвичей

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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