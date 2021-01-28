Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Общество

11:47

Более 320 тыс человек привились от коронавируса в Москве

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже более 320 тысяч человек, каждый день на прививку записываются до 25 тысяч горожан. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день у нас привиты более 320 тысяч москвичей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тысяч до 20 тысяч москвичей, а записываются от 17 тысяч до 25 тысяч москвичей", – заявила Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится.

Также о сезонности коронавируса высказался главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Он допустил, что SARS-CoV-2 станет пятым коронавирусом из числа сезонных респираторных инфекций.

Еще два пункта вакцинации открылись в торговых центрах Москвы

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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