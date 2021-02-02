Иммунолог назвал условия для отмены масочного режима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Достаточная иммунная прослойка у населения снимет необходимость носить медицинские маски. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik.
По словам врача, доля людей с иммунитетом в конкретном регионе страны должна составлять 60–70%. В это число могут входить как прошедшие вакцинацию, так и переболевшие COVID-19.
Жемчугов подчеркнул, что быстрее всего необходимая иммунная прослойка образуется у населения Москвы. В данный момент город уже находится близко к необходимому значению.
"Я думаю, что 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны", – предположил иммунолог.
Он заявил, что вероятность заражения коронавирусом на улице слишком мала. При этом ослабление ограничений должно проводиться в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе РФ. В этой связи специалист отметил важность вакцинации.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. По словам экспертов, эпидситуация в стране начала стабилизироваться.
При этом эпидемиолог Наталья Пшеничная усомнилась, что Россия сможет выйти на нулевую заболеваемость COVID-19. По мнению специалиста, коронавирус способен стать сезонной инфекцией.
В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом
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