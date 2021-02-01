Путин наградил медработников за борьбу с COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал распоряжение о награждении медицинских работников за борьбу с пандемией коронавируса, оно опубликовано на портале правовой информации.

Среди награжденных – помощница министра здравоохранения России Оксана Гусева, которая была удостоена Почетной грамоты президента РФ.

"За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Гусеву Оксану Игоревну – помощника министра здравоохранения РФ", – говорится в документе.

Ранее Путин наградил почетной грамотой замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саиду Гаджиеву, замдиректора Центра медицинской инспекции департамента здравоохранения Москвы Ольгу Гавриленко и начальника отдела Диагностического центра департамента здравоохранения Москвы Елену Григоренко.