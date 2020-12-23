Путин наградил медработников Москвы за вклад в борьбу с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой медицинских работников Москвы, внесших вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
Сообщается, что почетную грамоту получили замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, замдиректора Центра медицинской инспекции Департамента здравоохранения Москвы Ольга Гавриленко и начальник отдела Диагностического центра Департамента здравоохранения Москвы Елена Григоренко. Кроме того, в числе награжденных – начальник отдела Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Денис Ким.
Награду в виде почетной грамоты также получат замначальника управления правового обеспечения департамента здравоохранения Москвы Елена Киселева, замдиректора Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения Наталья Кофф и главный специалист отдела управления организации стационарной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Любовь Унмут.
В документе уточняется, что почетная грамота полагается и другим сотрудникам, внесшим вклад в борьбу с пандемией. Полный список имеется на сайте.
Ранее Владимир Путин присвоил главе МЧС РФ Зиничеву звание генерала армии. Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
В сентябре глава государства наградил 20 медицинских работников за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Медики получили почетные звания, а также ордена Александра Невского, Пирогова, "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали Луки Крымского.
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