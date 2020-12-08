Фото: ITAR-TASS/Вячеслав Прокофьев
Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ Железняк и Миркурбанову
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий "Заслуженный артист РФ" актерам Московского театра "Ленком Марка Захарова" Олесе Железняк и Игорю Миркурбанову. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" Железняк Олесе Владимировне, <…> Миркурбанову Игорю", – сообщается в указе.
Добавляется, что почетное звание также получил композитор, член Всероссийской общественной организации "Союз композиторов России" Филипп Кольцов.
Ранее режиссер Никита Михалков получил звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Аналогичное звание получил доктор Леонид Рошаль. Согласно указу, его наградили "за трудовые заслуги перед государством и народом".
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