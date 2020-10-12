Звание почетных граждан Москвы могут присвоить Ирине Антоновой и Василию Лановому

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова и народный артист СССР Василий Лановой могут получить звания почетных граждан Москвы. Сергей Собянин выдвинул на рассмотрение Мосгордумы соответствующую инициативу.

"Присвоить звание "Почетный гражданин города Москвы" президенту Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина" Антоновой Ирине Александровне за выдающийся вклад в сохранение и популяризацию национального культурного достояния России и Москвы", – сказано в тексте постановления.

Стать "Почетным гражданином города Москвы" за выдающийся вклад в развитие искусства театра и кино предлагается Василию Лановому.

Отмечается, что Ирина Антонова является почетным членом Международного совета музеев, академиком Российской академии образования и Российской академии художеств. Своей деятельностью она завоевала множество почетных наград.

Василий Лановой является народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Он играет в Театре Вахтангова и работает заведующим кафедрой сценической речи в Театральном училище имени Бориса Щукина. Он также является обладателем множества наград.

Ранее столичные учителя получили благодарности от Сергея Собянина за вклад в развитие образования в городе и многолетний добросовестный труд.

