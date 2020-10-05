Собянин вручил благодарности столичным учителям

05 октября, 14:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные учителя получили благодарности от Сергея Собянина за вклад в развитие образования в городе и многолетний добросовестный труд.
"С полной ответственностью скажу, что учителя Москвы – самые лучшие в России и одни из самых лучших в мире. Вы отдаете свое сердце, свое умение детям, которые приходят к вам, вверяют свою судьбу в ваши руки, родители доверяют вам самое ценное", – отметил мэр.
Собянин добавил, что качество столичного образования не страдало даже в пик пандемии, когда значительная часть школ работала в дистанционном режиме.
"Это была серьезная нагрузка на учителей и школьников, но наши специалисты достойно выдержали эти испытания и обеспечили качественные высокие знания для ребят и достойное начало их будущей взрослой жизни", – заключил мэр.
Сергей Собянин также наградил знаком отличия за безупречную службу городу 30 лет директора "Школы в Капотне" Валерия Анатольевича Тихонова.
Ранее поздравление мэра в адрес учителей и ветеранов педагогического труда появилось на портале mos.ru. В нем градоначальник поблагодарил педагогов за труд обучения и воспитания детей, а также за умение решать сложные задачи.
В конце августа Сергей Собянин наградил столичных педагогов почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы". Звания удостоились 13 педагогов. Почетные знаки получили учителя истории и обществознания, мировой художественной культуры младших классов, биологии, химии, русского языка, математики.
Собянин поздравил педагогов с Днем учителя
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