Собянин вручил благодарности столичным учителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные учителя получили благодарности от Сергея Собянина за вклад в развитие образования в городе и многолетний добросовестный труд.

"С полной ответственностью скажу, что учителя Москвы – самые лучшие в России и одни из самых лучших в мире. Вы отдаете свое сердце, свое умение детям, которые приходят к вам, вверяют свою судьбу в ваши руки, родители доверяют вам самое ценное", – отметил мэр.

Собянин добавил, что качество столичного образования не страдало даже в пик пандемии, когда значительная часть школ работала в дистанционном режиме.

"Это была серьезная нагрузка на учителей и школьников, но наши специалисты достойно выдержали эти испытания и обеспечили качественные высокие знания для ребят и достойное начало их будущей взрослой жизни", – заключил мэр.

Сергей Собянин также наградил знаком отличия за безупречную службу городу 30 лет директора "Школы в Капотне" Валерия Анатольевича Тихонова.

Ранее поздравление мэра в адрес учителей и ветеранов педагогического труда появилось на портале mos.ru. В нем градоначальник поблагодарил педагогов за труд обучения и воспитания детей, а также за умение решать сложные задачи.

В конце августа Сергей Собянин наградил столичных педагогов почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы". Звания удостоились 13 педагогов. Почетные знаки получили учителя истории и обществознания, мировой художественной культуры младших классов, биологии, химии, русского языка, математики.