Собянин наградил лучших столичных учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин наградил столичных педагогов почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Звания "Почетный учитель города Москвы" удостоились 13 педагогов. Почетные знаки получили учителя истории и обществознания, мировой художественной культуры младших классов, биологии, химии, русского языка, математики.

Мэр поздравил собравшихся с наступающим Днем знаний. Он отметил, что в этом году образовательная система прошла серьезное испытание, связанное с дистанционным обучением.

"Учителя, педагоги, по сути дела, оказались без работы. Мы все переживали за своих родных, близких, за их здоровье и жизнь. И все это накладывалось друг на друга, и, конечно, психологическая ситуация была сложной. Тем не менее должен сказать, что педагогическое сообщество, сами учащиеся, их родители сделали все возможное, чтобы учебный процесс даже в этих сложных условиях продолжался", – подчеркнул глава города.

По его словам, московская система образования оказалась одной из самых подготовленных в мире, о чем говорят и международные специалисты. Собянин добавил, что итогом слаженной работы педагогов стало успешное проведение Единого государственного экзамена.

Он считает, что накопленный за время удаленной учебы опыт нужно проанализировать. Это позволит быстро и безболезненно перевести систему обучения в онлайн-формат, полагает мэр. Он обратил внимание, что оно должно не заменять очное образование, а быть помощником.

Собянин напомнил, что, если у одного из учеников в классе обнаружат коронавирус, всю школу закрывать не планируется – будут работать с одноклассниками заболевшего ребенка. Класс временно переведут на удаленку.

Мэр призвал улучшать материальную базу, строить детские сады и школы, реконструировать здания, внедрять новые технологии в учебный процесс, развивать предпрофильное образование.

"Я уверен, что мы победим пандемию, выйдем из нее еще более сильными, более продвинутыми и способными к тому, чтобы двигаться дальше. Мы не должны забывать, что нашей главной задачей является обеспечение качественного образования маленьких москвичей, для того чтобы они в жизни чувствовали себя уверенно", – резюмировал глава города.

По его мнению, на то, чтобы справиться с коронавирусом может потребоваться около полугода.

"Мы не должны заниматься самообманом и говорить, что мы все победили на сегодняшний день. Все равно риски остаются. И нам придется работать с учетом этих рисков", – заключил Собянин.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. В школах Москвы их организуют только для первоклассников.

Роспотребнадзор рекомендовал проводить мероприятия на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

Маски и перчатки в образовательных учреждениях станут обязательными для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся могут носить их по желанию, учителям рекомендуют находиться в средствах защиты.

Глава департамента образования и науки Александр Молотков добавил, что родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок. Он пояснил, что ресурсы "Московской электронной школы" позволяют организовать домашнее обучение. Семье нужно будет уведомить классного руководителя и написать заявление, заключил Молотков.

Всех работников сферы образования Москвы протестируют на COVID-19 до начала учебного года. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала, что родители вместе с детьми тоже могут сдать тесты.