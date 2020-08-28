Дистанционное школьное обучение должно стать дополнением к очному – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что дистанционное школьное обучение должно стать дополнением к традиционному очному. Об этом мэр сообщил в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

"Нам надо проанализировать, тщательно проанализировать весь тот опыт, который был накоплен в этот период, и сделать мощный толчок развития электронного образования, онлайн-образования. Оно не должно заменять очное образование. Оно должно быть естественным дополнением и помощником в этом процессе", – заявил мэр города.

Глава города напомнил, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то "удаленку" на 14 дней организуют для всего класса.

"В случае положительного теста одного из учащихся в классе мы вынуждены купировать эту ситуацию. Понятно, что мы не будем закрывать школы или потоки, параллели. Но при этом мы должны работать со школьниками, которые окружают этого подростка, у которого обнаружен коронавирус. Это означает перевод класса на дистанционное обучение: не двухнедельные каникулы, а двухнедельное дистанционное обучение класса", – заключил Собянин.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. В школах Москвы линейки организуют только для первоклассников. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

Глава департамента образования и науки Александр Молотков уточнил, что родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок. Он пояснил, что ресурсы "Московской электронной школы" позволяют организовать домашнее обучение. Родителям нужно будет уведомить классного руководителя и написать заявление, заключил Молотков.

Масочный и перчаточный режим в образовательных учреждениях станет обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся смогут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.

